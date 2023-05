Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gastwirtschaft

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (24.05.2023) 23:00 Uhr und Donnerstag (25.05.2023) 06:30 Uhr brach ein noch unbekannter Dieb in eine Gastwirtschaft in der Spiegelstraße im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ein. Der Unbekannte gelangte mutmaßlich, nachdem er zunächst noch an der Eingangstüre scheiterte, über ein aufgehebeltes Fenster in die Küche der Gaststube. Im Gastwirtschaftsraum stahl er aufgefundenes Bargeld in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

