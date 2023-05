Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und rund 6.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch (24.05.2023) gegen 14:45 in der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 22-Jährige war mit ihrem Peugeot aus Richtung Calwer Straße kommend in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und musste aufgrund der stockenden Verkehrslage anhalten. Ein hinter ihr fahrender 41-Jähriger erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf den Peugeot auf. Der 41-Jährige, die 22-jährige Golf-Fahrerin sowie deren 46-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, der 41-Jährige und die 46-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Gottlieb-Daimler-Straße im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es dabei nicht.

