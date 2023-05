Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu räuberischem Diebstahl in einem Einkaufszentrum gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.05.2023) gegen 16:00 Uhr kam es in einem Ladengeschäft eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 29-jähriger Ladendetektiv konnte einen bislang unbekannten männlichen Täter sowie eine noch unbekannte Täterin beobachten, wie diese mehrere Artikel aus dem Geschäft an sich nahmen und in ihre Bauchtaschen steckten. An der Kasse zahlten sie anschließend lediglich zwei Getränke. Nachdem sie das Ladengeschäft verließen, wurden sie von dem Ladendetektiv angesprochen und ins Büro der Filiale gebeten. Hierauf stieß der männliche Täter den 29-Jährigen mit voller Wucht gegen eine Wand und die beiden Unbekannten flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweis.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

