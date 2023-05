Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Nach schwerem Raub auf 55-Jährigen - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (13.05.2023) kam es gegen 21:05 Uhr im Bereich der Straße "Lange Anwanden" im Sindelfinger Osten zu einem schweren Raub, bei welchem das 55-jährige Raubopfer durch mehrere Messerstiche schwere Verletzungen erlitt (wir berichteten bereits am 15.05.2023, 10:42 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5509231 sowie mit einer Nachtragsmeldung am 19.05.2023, 14:31 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5513257).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten zu einer 20-jährigen Frau und einem 22-jährigen Mann, die im Verdacht stehen, am 13.05.2023 gemeinschaftlich den schweren Raub begangen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Am 24.05.2023 wurden die Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten mehrere tatrelevante Beweismittel aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle gegen den 22-jährigen österreichischen Staatsangehörigen und die 20-jährige deutsche Staatsangehörige in Vollzug und wies sie in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell