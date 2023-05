Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.05.2023) trieben noch unbekannte Diebe in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in eine Apotheke und stahlen einen Tresor, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag, Betäubungsmittel sowie diverse Dokumente befunden haben. Außerdem versuchten mutmaßlich dieselben Täter auch in die Geschäftsräume eines benachbarten Friseursalons einzudringen. Doch die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand. Der entstandene Gesamtsachschaden steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

