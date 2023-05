POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Diebe hatten es am Dienstag (23.05.2023) zwischen 09:00 Uhr und 11:50 Uhr auf ein Elektrokleinstfahrzeug (e-Scooter) abgesehen, das am Bahnhof in Marbach am Neckar abgestellt war. Hierzu überwanden sie das Schloss, mit dem der e-Scooter gesichert war, und entwendeten das Fahrzeug im Wert von rund 400 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

