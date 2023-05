Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfallflucht in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro entstand am Dienstag (23.05.2023) bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn. Dort streifte zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr eine noch unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Renault Twingo, der im Bereich einer Schule ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt stand. Die unbekannte Person machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Regulierung des von ihr verursachten Schadens am Außenspiegel des Renault zu kümmern.

