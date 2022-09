POL-ROW: ++ Illegales Autorennen auf der A1 - Neun Menschen verletzt ++ Unfall auf der nassen Fahrbahn ++ Einbruch in Tankstelle - Junger Täter stiehlt Zigaretten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg

Illegales Autorennen auf der A1 - Neun Menschen verletzt

Hollenstedt/A1. Neun zum Teil schwer verletzte Menschen und ein Sachschaden von weit über einhunderttausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag vermutlich im Rahmen eines illegalen Autorennens auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstelle Hollenstedt und Heidenau in Fahrtrichtung Bremen ereignet hat. Nach Angaben von Zeugen sei es gegen 16.40 Uhr auf dem linken der drei Fahrstreifen zu einer Kollision zwischen dem Saab eines 35-Jährigen und dem Mercedes eines 40-Jährigen gekommen. Anderen Verkehrsteilnehmern waren die Fahrzeuge der beiden zuvor durch waghalsige Fahrstreifenwechsel und Überholmanöver aufgefallen. Nach der Kollision schleuderten die beiden Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn, durchbrachen dabei einen Wildschutzzaun und landeten in einem Straßengraben. Eine Person wurde dabei aus einem Auto geschleudert. Während des Schleudervorgangs wurde der Mercedes eines 35-Jährigen getroffen, der wiederum mit dem Range Rover eines 57-Jährigen kollidierte. Dieses Fahrzeug kam ebenfalls ins Schleudern, überschlug sich auf der Autobahn und geriet in Brand. Der Fahrer eines nachfolgenden BMW konnte nicht mehr vor der Unfallstelle halten. Er fuhr durch das Trümmerfeld und beschädigte sein Auto. Im Saab wurde der Fahrer schwer und dessen 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Im direkt beteiligten Mercedes zogen sich der Fahrer und zwei Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Der 35-jährige Fahrer des zweiten Mercedes wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Range Rover zog sich eine 47-jährige Mitfahrerin Brandverletzungen zu. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Hansalinie für etwa vier Stunden gesperrt werden. Es kam zu langwierigen Staus auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken.

Unfall auf der nassen Fahrbahn

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Fuhrenstraße sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen verletzt worden. Auf der regennassen Fahrbahn kam eine 23-jährige Autofahrerin gegen 0.30 Uhr mit ihrem Audi in einer Rechtskurve ins Rutschen und schleuderte gegen den Ford Fiesta eines entgegenkommenden, 29-jährigen Autofahrers. Die beiden Beteiligten zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Einbruch in Tankstelle - Junger Täter stiehlt Zigaretten

Bremervörde. Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter, vermutlich junger Täter am frühen Sonntagmorgen aus einer Tankstelle an der Wesermünder Straße erbeutet. Um in das Gebäude zu kommen, hebelte er um 6.18 Uhr eine automatische Schiebetür auf und holte dann zielgerichtet rund vierzig Schachtel Zigaretten der Marke Marlboro aus dem Verkaufstresen. Damit machte er sich aus dem Staub. Der Schaden, den der Einbrecher an der Schiebetür angerichtet hat, dürfte weitaus höher sein.

Einbruch in das Heimathaus

Gyhum. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in das Heimathaus an der Eichenstraße eingebrochen. Zuvor schlugen die Täter eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und verschafften sich so den Zugang zum Gebäude. Ob sie aus dem Heimathaus etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

BMW aufgebrochen - Teures Lenkrad gestohlen

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte aus einem, auf dem P&R-Parkplatz am Bahnhof in Höhe der Skateranlage abgestellten BMW das Multifunktionslenkrad gestohlen. Dazu schlugen sie auf der Fahrerseite die Fensterscheibe ein und montierten dann das hochwertige Fahrzeugteil fachmännisch aus. Die Polizei spricht von einem Schaden von mindestens dreitausend Euro.

Nach dem Erntefest - Einbruch in Imbisswagen

Bothel. Beim Einbruch in einen Imbisswagen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag eine Fritteuse, einen Akkuschrauber und einige Lebensmittel gestohlen. Der Wagen stand vor dem Erntefestzelt am Horstweg. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

