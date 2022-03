POL-DN: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Düren (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Sonnenstudio im Fehlender Feld ein. Die 20 Jahre alte Angestellte des Sonnenstudios hatte das Geschäft am Samstagabend gegen 22:50 Uhr verlassen. Als sie am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, das Studio wieder öffnete, stellte sie fest, dass unbekannte Täter ein Fenster im hinteren Bereich der Räumlichkeiten herausgehebelt hatten. Über dieses gelangten die Unbekannten in die Innenräume. In einem ...

