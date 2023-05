Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 29-Jährige durch Verpuffung leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die freiwillige Feuerwehr Asperg rückte am Dienstag (23.05.2023) gegen 12:10 Uhr mit sechs Fahrzeuge und 29 Einsatzkräften in die Augustenstraße nach Asperg aus, nachdem eine Verpuffung in einer Wohnungsküche gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 29-jährige Bewohnerin in einem Kochtopf Speiseöl stark erhitzte und beim Ablöschversuch mittels Wasser es zu einer Verpuffung kam. Hierdurch erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem setzte sich entstandener Ruß an der Decke in der Küche ab, es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich, die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

