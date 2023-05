Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Alkoholisierter 45-Jähriger mit Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf bislang noch unbekannte Art und Weise ist am Dienstag gegen 15:00 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf der Daimlerstraße in Herrenberg gestürzt und erlitt leichte Verletzungen. Zeugen fanden den am Boden neben seinem Fahrrad liegenden Mann im Bereich einer Abzweigung zu einem Feldweg in Richtung eines Reiterhofs vor und setzten einen Notruf ab. Beamte des Polizeireviers Herrenberg stellten bei dem gestürzten Mann Alkoholgeruch fest, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der 47-Jährige musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

