POL-PDWO: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Osthofen (ots) - Ein unbekannter Täter ist am heutigen Morgen um kurz vor 03:30 Uhr in einen Supermarkt in der Wonnegaustraße eingebrochen. Gewaltsam machte sich der Täter an den Eingangsschiebetüren zu schaffen und gelangte so in den Markt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Spirituosen und Tabakwaren in noch unbekanntem Wert entwendet. Der Täter wurde durch zwei Zeugen wie folgt beschrieben: 175 cm bis 180 cm groß / schmale Statur / dunkele Oberbekleidung / helle Hose ...

