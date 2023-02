Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Kiosk

Worms (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter um kurz vor 02:00 Uhr in ein Kiosk in der Bahnhofstraße ein. Mit einem Backstein schlugen sie eine dortige Glasscheibe ein und gelangten so ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen wurden Tabakwaren und Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet. Laut eines Zeugen soll es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Sie seien ca. 170cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten sie nicht mehr festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell