Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

B9 - Worms-Rheindürkheim (ots)

Am 19.02.2023 gegen 23:00 Uhr fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der B9 in Richtung Worms, als plötzlich ein ihr entgegenkommender 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr abkam. In der Folge kollidierten die zwei Pkw frontal miteinander. Beide alleinigen Insassen wurden eingeklemmt und konnten von der hinzugerufenen Feuerwehr befreit werden. Die Unfallbeteiligten wurden schwerverletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, zu größeren Beeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Die genauen Umstände, die zu dem Verkehrsunfall führten, werden nun in einem Ermittlungsverfahren untersucht. Zur Klärung der Unfallursache wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms telefonisch unter der 06241/852-0, per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell