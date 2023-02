Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Beschädigtes Fahrzeug auf Wirtschaftsweg

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 19.02.2023, wurde ein geparkter PKW auf einem Wirtschaftsweg nahe des Friedhofs in Worms-Herrnsheim beschädigt. Das schwarze Fahrzeug wurde durch die Fahrerin etwa zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Wirtschaftsweg, welcher am dortigen Friedhof in die Abenheimer Landstraße mündet, unweit des Friedhofs abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Beschädigungen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

