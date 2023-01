LPI-SHL: Drogen im Gepäck

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter öffneten in der Zeit vom 11.01.2023 bis 20.01.2023 eine Parkuhr in der Anton-Ulrich-Straße, Höhe Hausnummer 23 und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

