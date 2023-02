POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Skatboard; Zeugenaufruf

Worms (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am heutigen Morgen auf der B9. Gegen 06:15 Uhr war eine 21-jährige Autofahrerin im Nibelungenring (B9) in Richtung Mainz unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Rhein" übersah sie eine rot zeigende Ampel und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug, welcher in dem Moment ...

