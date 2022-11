Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuer in der Hütte

Am Montag brannte ein Gartenhaus bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr bemerkten Zeugen Flammen im "Galgenfeld" bei Ulm-Wiblingen. Sie verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Wie sich zeigte, stand in einem Garten eine Hütte in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei Wiblingen (0731/401750) ermittelt jetzt um herauszufinden, was zu dem Brand geführt hat. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 15.000 Euro.

++++2206997 (WJ)

