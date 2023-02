POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

B9 - Worms-Rheindürkheim (ots) - Am 19.02.2023 gegen 23:00 Uhr fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der B9 in Richtung Worms, als plötzlich ein ihr entgegenkommender 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr abkam. In der Folge kollidierten die zwei Pkw frontal miteinander. Beide alleinigen Insassen wurden eingeklemmt und konnten von der hinzugerufenen ...

