Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 33-Jähriger bedroht Geburtstagsgesellschaft

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Dienstagabend (23.05.2023), gegen 20.15 Uhr, in die Leonberger Straße in Renningen aus, da es zu einer Bedrohung einer Geburtstagsgesellschaft gekommen war. Ein Mann soll zunächst mit einem Messer auf mehrere Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren zugegangen sein, die einen Kindergeburtstag feierten und in einem Hof spielten. Hierauf flüchteten die Kinder zu ihren Eltern, die sich dem Tatverdächtigen in den Weg stellten. Es entbrannte ein heftiges Wortgefecht, worauf auch der erst 13-jährige Sohn des Tatverdächtigen versuchten seinen Vater zurückzuhalten, während die 32-jährige Ehefrau ihm das Messer weggenommen habe. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, stellten die Beamtin und ihr Kollege fest, dass der 33 Jahre alter Mann mit einer Gruppe Erwachsener diskutierte. Da der 33-Jährige sich nicht beruhigen ließ und auch im Beisein der Einsatzkräfte herumschrie, die Erwachsenen beleidigte, einschüchterte und sie zu provozieren versuchte, mussten der Polizeibeamte und die Kollegin mehrfach einschreiten. Hierbei ging der Mann schließlich auch den Polizeibeamten an, worauf er zu Boden gebracht werden sollte. Der 33-Jährige wehrte sich allerdings so vehement, dass es zu einem Gerangel kam. Letztlich gelang es dem Polizisten zusammen mit seiner Kollegin den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen, wo er sich jedoch weiter wehrte und erst unter viel Kraftaufwand unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mithilfe einer zweiten Streifenwagenbesatzung war es im weiteren Verlauf möglich, dem 33-Jährigen Handschließen anzulegen und ihn zum Polizeirevier Leonberg zu bringen. Der Tatverdächtige wurde in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht, wo er bis Mittwochmorgen bleiben musste. Die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

