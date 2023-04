Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Besuch auf Flohmarkt endet mit Platzverweis

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023, fand in der Dudenstraße ein Floh & Trödelmarkt statt. Ein Besucher spielte unbefugt an einem der dortigen Stände Schlagzeug und störte damit die anderen Besucher. Durch die Bitte aufzuhören fühlte er sich provoziert und wurde beleidigend. Gegen 14.00 Uhr sah der Veranstalter keine andere Möglichkeit mehr als die Polizei zu rufen, da der uneinsichtige Besucher begann andere Gäste anzupöbeln und sich äußerst auffällig verhielt. Auch als die Beamten vor Ort waren, zeigte er sich wenig einsichtig und beleidigte den Veranstalter weiter mit Worten der Gossensprache. Letztendlich hat er sich damit einen Platzverweis bis zum nächsten Tag und eine Strafanzeige wegen Beleidigung eingehandelt. /CW

