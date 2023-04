Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall mit Fahrzeug der Feuerwehr, PM Nr. 2

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes befand sich ein Löschzug der Feuerwehr Heidelberg mit drei Fahrzeugen auf der Speyerer Straße und wollte unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) nach links in die Pleikartsförster Straße einbiegen. Zwei Einsatzfahrzeuge hatten bereits die Kreuzung passiert, als das dritte Fahrzeug einbog. Aus bisher unbekannter Ursache übersah eine 22-jährige Fahrzeugführerin die mit ihrem Mercedes Benz in Richtung Stadtmitte fuhr, diesen Vorgang, und fuhr frontal in das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Durch den Aufprall erlitt sie einen Schock und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden am Fahrzeug der Feuerwehr wird auch ca. 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der Frau ist vermutlich ein Totalschaden mit geschätzten 40.000 Euro. Die Speyerer Straße musste zur Unfallaufnahme stadteinwärts für ca. eine Stunde gesperrt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

