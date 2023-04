Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Traktor streift PKW im Begegnungsverkehr und flüchtet

B 427 Höhe Kappen-Drusweiler, 03.04.2023, 15.20 Uhr (ots)

Am 03.04.2023 kam es gegen 15.20 Uhr, auf der B427 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein PKW ,der Marke Hyundai aus dem Zulassungsbezirk SÜW, welcher aus Richtung Oberhausen in Richtung Bad Bergzabern fuhr, begegnete auf Höhe der Ortsumgehung Kapellen-Drusweiler einem größeren Traktor mit Anhänger. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es hierbei zu einer Berührung und der PKW wurde erheblich beschädigt. Ein Unfallzeuge wollte die Verfolgung des Traktors aufnehmen, während der geschädigte PKW an der Unfallstelle verblieb. Der Traktor dürfte bei dem Zusammenstoß am Reifen oder am Anhänger auf der Fahrerseite ebenfalls beschädigt worden sein. Der unbekannte Zeuge konnte den Traktor jedoch nicht mehr auffinden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 EUR, der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der PKW-Fahrer erstatte im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Wer kann Hinweise auf den Traktor geben? Der besagte Unfallzeuge soweit eventuell weitere Zeugen melden sich bitte bei der PI Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

