LPI-J: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Weimar (ots) - Am Freitagmorgen befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer die Carl-von-Ossietzky-Straße und bog nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ein. In dem Moment querte eine 61-jährige Fußgängerin die Ampel bei "Grün". Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin leicht am Bein verletzt wurde. Am Pkw entstand kein Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr