Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in Kahla

Kahla (ots)

Am Samstagmittag wurde ein auffällig orangefarbener Transporter mit Pritschenaufbau und Doppelkabine auf dem Parkplatz eines Discounters in Kahla geparkt. Die beiden zum Fahrzeug zugehörigen Personen, ein Mann und eine Frau, gingen danach in besagten Discounter einkaufen. Im Fahrzeug verblieb nach Zeugenaussagen ein großer schwarzer Hund. Während des Einkaufs setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, kollidierte mit einem Streusalzbehälter und schob diesen gegen zwei Briefkästen des Discounters. Hierbei wurden die Briefkästen und das Fahrzeug selbst beschädigt. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Die beiden Personen kamen nach erfolgtem Einkauf zum Fahrzeug zurück, stiegen ein und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der orangefarbene Transporter mit Pritschenaufbau, Doppelkabine und Kennzeichen aus dem Saale-Orla-Kreis (SOK) hatte Beschädigungen am Scheinwerfer und im Frontbereich auf der Beifahrerseite.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bittet etwaige Zeugen, welche Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen können, oder auch das vollständige Kennzeichen desauffälligen Fahrzeugs benennen können, sich unter 036428-640 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell