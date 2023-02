Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzter Radfahrer

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag befuhr eine 63-jährige Renault-Fahrerin die Schwanseestraße in Richtung Goetheplatz. Ein 19-jähriger Radfahrer befuhr zu der Zeit die Bad Hersfelder Straße in Richtung Schwanseestraße und befand sich auf der abbiegenden Hauptstraße. Die 63-Jährige missachtete die Vorfahrt des Radfahrers, woraufhin es zur Kollision kam. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt ins ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

