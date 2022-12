Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere beschädigte Pkw

Euskirchen-Flamersheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Dezember) kam es in der Mönchstraße in Euskirchen-Flamersheim zu einer Sachbeschädigung an insgesamt sieben geparkten Pkw.

Ein Unbekannter besprühte die Pkw an der Fahrzeugseite entlang mit orangefarbener Sprühfarbe.

