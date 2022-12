Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus

Blankenheim-Lommersdorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (20. Dezember) kam es gegen 1.55 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus in Blankenheim-Lommersdorf.

Die Feuerwehr stellte einen Kaminbrand fest, der in geringem Ausmaß auf die Zwischendecke des Hauses überging.

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Die dort gemeldeten Bewohner verließen das Einfamilienhaus rechtzeitig, es entstand kein Personenschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell