POL-EU: Neue Bezirksdienstbeamtin in Bad Münstereifel

Euskirchen (ots) - Am Sonntagabend (18. Dezember) um 23.17 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Oderstraße in Euskirchen einen Einbruch in ein Firmengebäude fest. Das Gebäude wurde durch die Beamten durchsucht. Ein Tatverdächtiger konnte nicht mehr angetroffen werden, jedoch stellten die Beamten in den Büroräumen einen aufgebrochenen Tresor fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

