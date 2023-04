Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Impflingen (ots)

Am gestrigen Mittag befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer die B38 in Fahrtrichtung Landau. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam der Betroffene in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Das Fahrzeug kam erst nach ca. 70 Meter zum stehen, als es mit einem Baum kollidierte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der 35-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

