POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Handwerker erbeutet Schmuck im Wert von knapp 2.000 Euro - Zeugen gesucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein angeblicher Praktikant des Hausmeisters verschaffte sich unter einem Vorwand am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Ehepaars im Tilsiter Weg. Der bisher unbekannte Täter gab vor, aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Keller, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Da es in jüngster Vergangenheit tatsächlich zu einem Wasserrohrbruch im Kellerabteil gekommen ist, schöpfte das Senioren-Ehepaar keinen Verdacht und ließ den unbekannten Mann in die Wohnung. Als das Ehepaar durch den angeblichen Praktikanten abgelenkt wurde, betrat ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt die Wohnung und nahm Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro an sich. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Verdächtige konnte wie folg beschrieben werden:

190-200 cm groß, stämmige/korpulente Figur. Er war mit einer schwarzen Mütze (vermutlich "Baskenmütze"), einer dunklen Steppjacke und einer Arbeitshose bekleidet.

Durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, wurden die Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202 - 288 - 0, zu melden.

