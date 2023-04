Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, eine unbekannte Täterschaft, die ein hochwertiges E-Bike in der Drosselstraße entwenden wollte. Mit einem Winkelschleifer versuchten die Unbekannten das Fahrradschloss zu entfernen. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und sprach die Unbekannten an, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Das Polizeirevier Neckarstadt hat nun die Ermittlungen wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0621 / 3301-0 entgegengenommen.

