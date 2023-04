Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des PP Mannheim - 42-jährige und 36-jährige Frau wegen besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Zwischen dem 11.02.2023 und dem 14.03.2023 entwendeten die beiden Beschuldigten in sechs Fällen in Straßenbahnen im Heidelberger Stadtgebiet Geldbeutel von zumeist älteren Geschädigten. Neben dem Bargeld erbeuteten sie hierbei in fünf Fällen EC-Karten, die sie im Anschluss zu Bargeldabhebungen an Geldautomaten verwendeten. Insgesamt entwendeten sie hierbei Bargeld in Höhe von über 700,-EUR und hoben fast 8.000,- EUR ab.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnten die Beschuldigten schließlich am 19.04.2023 festgenommen werden. Am 20.04.2023 wurden die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten Haftbefehle durch das Amtsgerichts Heidelberg erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die ältere Beschuldigte ist von zahlreichen Staatsanwaltschaften im gesamten Bundesgebiet zur Fahndung ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt nunmehr ein Sammelverfahren, um sämtliche Taten anklagen zu können.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell