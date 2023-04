Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Sinsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Sinsheim (ots)

Am Donnerstag, ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf der A 6, Fahrtrichtung Heilbronn, in Höhe Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Der Audi-Fahrer fuhr auf der A 6 die mittlere von drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Sinsheim Süd. Beim Überholvorgang übersah er den neben ihn befindlichen VW-Fahrer und touchierte diesen. Nachdem er den VW-Fahrer gestreift hatte, fuhr der Audi-Fahrer ruckartig nach rechts, geriet daraufhin ins Schleudern und stieß in die Leitplanke. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit der Leitplanke wurde der Audi gedreht und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte musste der Verkehr auf der linken Spur bis 14.20 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es zu einem ca. 3 km langen Rückstau mit stockendem Verkehr. Um 15 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.

Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

