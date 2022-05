Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer stößt mit Auto zusammen (03.05.2022)

Singen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto ist es am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Einmündung Virchowstraße und Schaffhauser Straße gekommen. Ein 43-jähriger Radler fuhr auf dem Radweg der Schaffhauser Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt. Auf der Einmündung der Virchowstraße stieß der Radfahrer mit einem nach rechts auf die Schaffhauser Straße abbiegenden 34-jährigen Citroen-Fahrer zusammen. Der Mann stürzte durch die Kollision und verletzte sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, am Fahrrad in Höhe von rund 50 Euro.

