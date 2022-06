Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen und Radfahrer gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.06.2022 gegen 08:00 Uhr wurde eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg hinter dem Holunderring in Bad Dürkheim verletzt. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Verlängerung des Holunderweges. In einer unübersichtlichen Kurve kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem bislang unbekannten entgegenkommenderen Fahrradfahrer. Die 16-Jährige wurde dabei am Handgelenk und am Knöchel verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Mann war, ca. 25-30 Jahre alt, hatte ein südeuropäisches Aussehen und trug einen Vollbart. Er war mit einem neon-blauen Fahrrad unterwegs. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell