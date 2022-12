POL-BOR: Vreden - Arbeitsmaschinen entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Bahnhofstraße; Tatzeit: 21.12.2022, zwischen 06.45 Uhr und 17.45 Uhr; Unbekannte haben am Mittwoch in Borken einen E-Scooter entwendet. Der Roller hatte verschlossen am Bahnhof gestanden, wo es zwischen 06.45 Uhr und 17.45 Uhr zu der Tat kam. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

