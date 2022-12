Borken (ots) - Einen Schaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Dienstag an einem blauen Audi Kombi. Dieser stand zwischen 20 und 21 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Nina-Winkel-Straße, wo der Schaden an der rechten Fahrzeugseite schließlich auffiel. Zuvor hatte der Geschädigte bereits beim Action-Markt und Kaufland in Borken geparkt - es handelt sich ebenfalls um ...

