Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer leistet Widerstand

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße und Polizeiwache; Tatzeit: 21.12.22, zwischen 01.25 Uhr und 03.00 Uhr;

Randaliert, zur Ruhe ermahnt, erneut randaliert, in Polizeizelle gelandet - so lautet die Kurzform zweier Polizeieinsätze aus der vergangenen Nacht.

Ein 25 Jahre alter Mann hatte zunächst am Dienstagabend in einer Unterkunft an der Werther Straße die Ruhe gestört und randaliert, so dass er durch Polizeibeamte zur Ruhe ermahnt werden musste. Dass ihm für den Fall der Missachtung Konsequenzen angedroht wurden, störte den 25-Jährigen wenig. Er randalierte erneut, so dass er durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angesprochen wurde. Da er bedrohlich auf diese Mitarbeiter zuging, fixierten diese ihn und riefen die Polizei hinzu.

Der augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann war weiterhin nicht einsichtig, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Während des Einsatzes leistete er nicht nur Widerstand, er beleidigte die Beamten quasi durchgängig - durch vulgäre Verbal- und Gestikattacken als auch durch den Vorwurf, man würde ihn nur deshalb in Gewahrsam zu nehmen, weil er aus Afrika und nicht aus der Ukraine stamme. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (fr)

