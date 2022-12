POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Borkener Straße; Unfallzeit: 20.12.22, 19.15 Uhr; Eine Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung B70/Borkener Straße ereignete. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, war eine 39 Jahre alte Autofahrerin bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren, um nach links auf die B70 ...

