Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Borkener Straße; Unfallzeit: 20.12.22, 19.15 Uhr;

Eine Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung B70/Borkener Straße ereignete. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, war eine 39 Jahre alte Autofahrerin bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren, um nach links auf die B70 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 48 Jahre alten Frau aus Südlohn, welche die B 70 in Richtung Erle befahren hatte. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Südlohnerin ins Krankenhaus. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell