POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Ausweichmanöver in den Grünstreifen verhindert Unfall - Zeugenaufruf!

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, konnte eine 22-Jährige durch ihr schnelles Reagieren einen Unfall auf der L598 verhindern. Die 22-jährige Renault-Fahrerin fuhr die Landstraße in Richtung Sandhausen entlang. Als die Renault-Fahrerin auf Höhe der Kircheimer Mühle nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, überholte sie plötzlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Transporter, weshalb die 22-Jährige zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Die 22-Jährige kam in einem Grünstreifen schließlich zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt, inwiefern das Fahrzeug beschädigt wurde, wird derzeit noch überprüft. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06222 / 5709-0, zu melden.

