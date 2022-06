Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: wegen Stofftasche am Fahrradlenker gestürzt - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer zog sich bei einem Sturz mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zu. Der 46-Jährige beabsichtigte am Montag, 27.06.2022, kurz vor 13.00 Uhr, das Altglas zu entsorgen. Das Altglas befand sich in einer Stofftasche, welche der 46-Jährige an den Fahrradlenker hängte. In der Nansenstraße verfing sich wohl die Stofftasche im Vorderrad, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Der Radfahrer zog sich diverse Schürfungen und Prellungen zu. Auch fiel er mit dem Gesicht in die Glassplitter des zerbrochenen Altglases. Er zog sich mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

