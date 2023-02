Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Brand am Vereinsheim gesucht

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr setzten unbekannte Täter im Blankenhainer Ortsteil Drößnitz diverse Gegenstände in Brand, welche am dortigen Vereinsheim gelagert waren. Hierdurch wurde die Fassade des Vereinsheims in Mitleidenschaft gezogen und es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen.

