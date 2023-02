Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jena (ots)

Am Freitag befuhr eine 22-jährige mit ihrem Renault Kangoo die Landstraße von der Ortslage Ramsla kommend in Richtung Weimar. Am Abzweig in Richtung Kleinobringen beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des aus Richtung Weimar kommenden 80-jährigen Fahrzeugführers und es kam zum Unfall. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge wurde der Renault Kangoo gegen einen am Abzweig verkehrsbedingt wartenden Pkw Ford geschleudert. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Die 22-jährige und der 80-jährige wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell