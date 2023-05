Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Jugendlicher Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 14-jähriger Fahrradfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Dienstag (23.05.2023) gegen 08:00 Uhr in Murr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Jugendliche bog mit seinem Pedelec von der Marbacher Straße in die Straße "Neuer Weg" ein. Mutmaßlich weil er dabei die Kurve schnitt, kollidierte er frontal mit einem dort verkehrsbedingt wartenden Mazda einer 25-jährigen Autofahrerin. Der 14-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte über die Motorhaube und fiel auf die Straße. Am Fahrrad des Jugendlichen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Schaden am Mazda beträgt etwa 1.500 Euro.

