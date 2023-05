Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaterial im Wert von rund 20.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht!

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft ein Baucontainer in der Hockenheimer Landstraße aufgebrochen. Mithilfe eines Bolzenschneiders durchtrennten die Täter die am Baucontainer angebrachten Vorhängeschlösser und nahmen anschließend verschiedene Arbeitsgeräte und Kabel einer Baufirma an sich. Die Täter oder Täterinnen flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass bei der Tatausführung mehrere Personen beteiligt waren bzw. das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202 / 2880, in Verbindung zu setzen.

