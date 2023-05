LPI-GTH: Trickbetrug am Telefon

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Traktor der Marke Massey Ferguson und zwei landwirtschaftlichen Anhängern die Inselsbergstraße gegen 10.30 Uhr bergab. Plötzlich versagten die Bremsen der Anhänger und diese schoben den Traktor vor sich her, so dass der sich quer stellte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Straße musste an der ...

mehr