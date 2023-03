Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand bei großer Entsorgungsfirma

Pirmasens (ots)

Am Montag wurde gegen 11:40 Uhr der Brand eines größeren, wohl neu angelieferten Müllhaufens bei einer Entsorgungsfirma in der Zweibrücker Straße gemeldet. Innerhalb kürzester Zeit begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Eine große Lagerhalle wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen, die derzeit darauf hindeuten, dass sich der Müllhaufen aus noch unbekannter Ursache selbst entzündete. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dürften sich bis in den späteren Nachmittag erstrecken. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich vorbehaltlich der erhaltenen Stabilität der Statik der Halle auf circa 80.000 Euro. Nach derzeitigem Stand gab es keine Personenschäden.

