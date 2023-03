POL-PDPS: Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Gartenstraße

Pirmasens-Zweibrücken-Landkreis Südwestpfalz (ots) - Obwohl andauernd in den Lokalzeitungen und sozialen Medien oder gerade wie in der letzten Woche über Radio-Antenne-Pirmasens und über den Südwestrundfunk oder auch in permanent durchgeführten Präventionsveranstaltungen vor dieser WhatsApp-Masche, den ...

mehr